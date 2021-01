Milano In programma dal 21 al 23 marzo 2021 a Fieramilano (Rho), MICAM Milano, il salone leader mondiale del settore calzaturiero, promosso da Assocalzaturifici, è pronto a proporsi ad un mercato che punta con resilienza a dare il giusto spazio a tutti i comparti del settore.

In un momento di forti cambiamenti, MICAM ha deciso di reinventarsi raccontandosi con ironia e fantasia, ottenendo approvazioni e consensi, grazie anche al contributo di Ice, Mise e Regione Lombardia.

IL RACCONTO CREATIVO DI MICAM vince l’ICMA Award 2020

La campagna pubblicitaria MICAM in Wonderland, e il relativo progetto di comunicazione integrata, curata da MM Company con l’accounting di Laureri Associates, ha vinto l’oro all’ICMA International Creative Media Award come miglior progetto di social media del 2020.

Un’impresa riuscita, quella di MICAM Milano, che ha puntato all’ironia e al racconto metafisico del mondo fiabesco, declinando, attraverso una serie di scatti e video, alcuni dei momenti più significativi dei racconti più noti e universali.

L’idea creativa, debuttata a febbraio 2020 è #micamtales, le fiabe di MICAM, una collezione di favole rilette in chiave contemporanea.

La prima fiaba è stata MICAM in Wonderland, una trasposizione surreale dell’iconica favola raccontata in tre capitoli distinti:

nel primo capitolo, a febbraio 2020, la protagonista si trovava incastrata all’interno di una stanza e le scenografie includevano molteplici elementi e dettagli come i biscotti “Eat me” e le boccette “Drink me” che sono stati utilizzati in tutti i punti ristoro di MICAM;

nel secondo capitolo, a settembre 2020, gli ospiti si sono spostati nel déhors ed è stato allestito il grande tavolo imbandito, oggetto della campagna adv, che prevedeva una serie di divertenti vicende: la protagonista beveva il thè in compagnia di un coniglio bianco, l’unico ospite della festa, mal riuscita nonostante i fervidi preparativi;

nel terzo capitolo, che caratterizzerà la prossima edizione di marzo, il focus si sposterà in un grande giardino, dove la protagonista si trova a dover compiere, suo malgrado, un bizzarro esperimento. In una serie di scene ironiche, dipingerà di rosso delle rose bianche, per volere della sua Regina.

REALMENTE VIRTUALE, A FEBBRAIO RIAPRE MICAM MILANO DIGITAL SHOW

Mentre fervono i preparativi per l’apertura di MICAM Milano, si conferma anche nella prossima stagione MICAM Milano Digital Show, la piattaforma digitale b2b lanciata a settembre 2020, con l’obiettivo di trovare nuove formule di business in grado di supportare l’intero settore, anticipando i plus della fiera fisica con interessanti opportunità per produttori e buyer.

Forte di oltre 150 brand e 2500 visitatori unici professionali della precedente edizione, MICAM Milano Digital Show sarà online dal 22 febbraio al 22 aprile 2021 e offrirà una nuova experience agli operatori, che avranno a loro disposizione il luogo virtuale per sviluppare attività di marketing e comunicazione volte alla valorizzazione del brand, acquisizione di nuovi contatti fino alla stesura del vero e proprio ordine. Un nuovo paradigma espositivo, il phygital, verso il quale c’è stata una forte accelerazione dovuta alla complessa situazione causata dalla pandemia ma che ha spinto tutti a migliorarsi e ad accettare nuove sfide.

Per saperne di più https://milano.themicam.com/micam-milano-digital-show/

MICAM X, L’INNOVAZIONE HA LA SUA FORMULA PERFETTA

MICAM Milano rafforza il suo ruolo di incubatore di idee grazie a MICAM X che tornerà a marzo nel padiglione 1 con un calendario denso di appuntamenti e keynote speakers con l’intento di creare sempre nuovi stimoli per gli addetti ai lavori nell’ambito dei 4 pillar che caratterizzano il concept: Art, Fashion, Heritage & Future; Trends & Materials; Sustainability; The Future of Retail.

Per saperne di più https://micamx.themicam.com/

Com. Stam.