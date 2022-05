Miceli, “Palermo all’altezza dei sogni dei tifosi”

“La città di Palermo merita uno stadio contemporaneo e all’avanguardia. La nostra squadra merita di tornare ai vertici dello sport nazionale e non può farlo senza uno stadio all’altezza”, dice Franco Miceli.

“Dobbiamo guardare ai progetti in ottica di programmazione e di sistema. Sia per l’eventuale ammodernamento del Barbera sia per l’ipotesi di costruzione di un nuovo stadio è necessario che la nostra squadra sia sostenuta dall’amministrazione comunale”, spiega il candidato a sindaco di Palermo sostenuto dalle forze progressiste.

“L’amministrazione da me guidata sarà aperta a idee e progetti per la città da valutare insieme anche per attrarre investimenti utili per la città tutta. È necessario che insieme, Palermo FC e Amministrazione configurino gli interventi anche e soprattutto come occasioni di rigenerazione urbana e per questo assicuro sin d’ora tutto il sostegno dell’amministrazione una volta eletto”. E conclude “È necessario uno stadio all’altezza dei sogni dei tifosi in una grande e moderna cittadella dello sport aperta alle associazioni sportive e ai cittadini”.

