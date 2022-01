Michelangelo Bruno Gallo: Maggioranza di governo non vuole elezioni perché attaccata alla poltrona

“Mentre l’opinione pubblica è indirizzata verso l’elezione del Presidente della Repubblica – afferma il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Porto Empedocle, Michelangelo Bruno Falò –

sono giornate difficoltose per gran parte degli italiani e per tutte le attività-imprese del bel paese, colpite duramente dal caro prezzi e dall’incremento a dismisura del costo dell’energia e delle materie prime, il tutto condito da nuovi rincari previsti, dal grano all’olio e al pomodoro, che verrebbero a colpire la tavola e i prodotti della dieta mediterranea.

Fratelli d’Italia è l’unica forza politica che fa sentire la prova voce, opponendosi all’inefficienza di questo governo, bloccato sulle trattative Presidenza della Repubblica-sopravvivenza del governo, nessun partito che fa parte di questo governo, infatti, è disposto ad andare al voto e a lasciare la poltrona.

Nello stesso modo Fratelli d’Italia è l’unico partito ad agire, in questi giorni, in parlamento a sostegno degli Italiani e far sentire la propria voce in tutte le sedi opportune per evitare la paralisi economica, con una serie di proposte che vanno dal taglio dell’Iva a quello delle accise sull’energia, mentre il governo al contrario sembra sordo al grido di difficoltà degli italiani e con una serie di misure scellerate, non solo non interviene in modo deciso a contrastare l’innalzamento di prezzi e tariffe ma inasprisce ancor di più le restrizioni sul green pass, restrizioni ovviamente non valide per le centinaia di immigrati che sbarcano continuamente a Lampedusa, ormai fuori controllo, il tutto a segnare la completa confusione e il disastro rappresentato da questo governo e dai vari ministri, Speranza e Lamorghese in primis. Si stacchi al più presto la spina a questo governo e si vada al voto, si restituisca la parola agli italiania

Giorgia Meloni è stata l’unica a indicare chiaramente che, dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, l’unica via è il voto, si vada al voto e si riformi la costituzione, “il prossimo presidente lo scelgano gli italiani e non più gli intrighi di palazzo”.

Com. Stam.