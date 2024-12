Migliaia di visitatori al Villaggio di Natale di Giarre 

Il Villaggio di Natale allestito nell’area perimetrale del palaGiarre, in via Almirante, si conferma l’evento più magico del periodo natalizio nel comprensorio jonico etneo. Migliaia di visitatori, grandi e piccini, stanno affollando la struttura per immergersi in un’atmosfera natalizia unica e indimenticabile.

Un percorso incantato, illuminato da mille luci, conduce i visitatori attraverso un paesaggio da fiaba, tra alberi addobbati, casette di legno che ospitano artigiani e prelibatezze gastronomiche locali, e un maestoso albero di Natale alto 12 metri. Ma le sorprese non finiscono qui. Una delle attrazioni più amate dai bambini è sicuramente la fattoria natalizia, dove i più piccoli possono incontrare gli animali e vivere l’emozione di una vera fattoria invernale. Un’area interattiva che stimola la curiosità e lo spirito d’avventura dei bambini. Il villaggio è anche un palcoscenico per spettacoli indimenticabili. Il musical “Babbo Natale e l’amuleto magico” continua ad incantare il pubblico con le sue musiche e le sue coreografie, mentre la danza aerea ha lasciato tutti a bocca aperta. E per i più sportivi, la pista di pattinaggio su rotelle è l’occasione perfetta per divertirsi in compagnia.

“La Magia del Natale” non è solo un evento di intrattenimento, ma rappresenta anche un’importante opportunità per valorizzare il territorio e sostenere l’economia locale. I mercatini artigianali e gastronomici allestiti all’interno del villaggio offrono ai visitatori la possibilità di acquistare prodotti unici e di scoprire le eccellenze del territorio. E le sorprese non finiscono qui. A partire dal 27 dicembre, il villaggio si arricchirà con il nuovo musical “Inside Out 2”, mentre a inizio gennaio sarà la volta dello spettacolo conclusivo “Le follie dell’imperatrice”.

Com. Stam. + foto