Migliaia di visitatori per la prima domenica della Sagra del Pistacchio

Bronte – Prima domenica di grandissima affluenza. Il pistacchio di Bronte, infatti, ha nuovamente vinto la sua prima sfida.

Complice la bella giornata ed il sicuro richiamo di una festa che piace ed attira numerosi visitatori da ogni parte del mondo e dell’Italia, sono stati tantissimi che hanno deciso di fare una passeggiata fuori porta a Bronte, per assaggiare il pistacchio più buono al mondo.

E la città li ha ripagati con il gusto ineguagliabile del suo “Oro verde”.

In giro per il centro di Bronte, fra gli stand, abbiamo incontrato visitatori venuti da ogni parte d’Italia, ma anche molti stranieri, tutti alla ricerca del vero pistacchio di Bronte.

Fra questi anche il veneto Rino Furlan coordinatore degli Ispettori delle Sagre di qualità.

“La Sagra è una garanzia di successo – ha esclamato il sindaco Pino Firrarello – La gente arriva da tutte le parte per il nostro pistacchio. Noi abbiamo fatto il possibile per accoglierli nel migliore modo possibile”.

Ma non solo pistacchio, anche momenti sociali e culturali.

Fra le tante iniziative domenicali, infatti, la “Passeggiata in rosa per la vita”, organizzata dalla Fidapa di Bronte, che ha aderito all’iniziativa promossa dalla Fidapa nazionale. Per il secondo anno consecutivo, infatti, le socie della Fidapa di Bronte, con in testa la presidente Lucia Firrarello e la past president Vincenza Carroccio, hanno sfilato in abiti rosa, insieme agli assessori Angelica Prestianni e Maria De Luca, per promuovere la prevenzione dei tumori femminili.

E in questa edizione della Sagra l’argomento della prevenzione è particolarmente sentito. In piazza Spedalieri, infatti, campeggia lo stand dell’Asp 3 di Catania, con le dottoresse Pina Triscari e Stefania Vizzini che pubblicizzano lo screening per il tumore al collo dell’utero.

Poi tanto spettacolo con il teatro dei Pupi siciliani dei Fratelli Napoli ed anche dibattito e riflessioni con il convegno “Pistacchio: Tradizioni ed innovazioni. Quali opportunità per lo sviluppo del territorio” a cura del Circolo Operaio. La prima affollata domenica di sagra del pistacchio si è conclusa con la musica del Trio Momo Show e dei belli. La Festa però è solo momentaneamente interrotta. Si ricomincia venerdì 17 per un fine settimana ancora più dolce e festoso.

