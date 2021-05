Bruxelles – “Su nostra proposta, il presidente Nello Musumeci è stato invitato come relatore all’audizione della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo, per giovedì 27 alle 9, nell’ambito dei lavori per preparare la posizione legislativa sul nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo presentato dalla Commissione europea.

Sarà un’occasione importante per far sentire le istanze del territorio a Bruxelles, alla presenza dei Commissari europei Johansson e Schinas e di rappresentanti di Stati membri interessati dal fenomeno migratorio. Volevo fortemente che la voce della Sicilia e dell’Italia fosse ascoltata, sono contenta che la nostra proposta stia stata accolta dal relatore per il Parlamento, Tomas Tobè, che ringrazio per questa possibilità che consentirà a Musumeci, che si confronta giornalmente con la gestione del fenomeno migratorio, di descrivere la reale situazione che viviamo in Sicilia. La sua partecipazione al dibattito sarà l’opportunità per offrire all’Ue un quadro puntuale di quanto accade e spunti utili per la riflessione sulle decisioni che dovremo prendere nell’ambito della riforma del sistema di Dublino e della politica migratoria europea nel suo insieme, che è oramai non più procrastinabile”.



Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice gruppo ID in commissione LIBE.

