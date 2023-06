Migranti, Tardino/Milazzo dal sindaco di Lampedusa: Ue ascolti territori, chiederemo provvedimenti speciali

Lampedusa – “La delegazione Libe ha incontrato oggi l’amministrazione comunale dì Lampedusa, dopo l’inspiegabile trattamento ricevuto dal Parlamento europeo ieri, per il quale il presidente Lopez Aguilar si è scusato.

I deputati hanno riconosciuto l’importanza di incontrare il sindaco Mannino, incluso il presidente, che si è rammaricato per l’assenza di qualche collega. Un colloquio cordiale e proficuo con il sindaco, che ha condiviso con noi le problematiche che quotidianamente deve fronteggiare, alle prese in prima linea con l’emergenza immigrazione e le inevitabili conseguenze su rifiuti, sanità, salme da sotterrare, interamente a carico dell’ente comunale. È inaccettabile che il peso dell’immobilismo delle istituzioni Ue e delle mancate scelte a livello europeo ricada totalmente sulle spalle dell’isola, della sua amministrazione e dei suoi abitanti. Massimo impegno affinché la voce di Lampedusa sia ascoltata anche a Bruxelles, in tutte le sedi: per questo abbiamo preso l’impegno di farci promotori di iniziative al Parlamento Europeo, coinvolgendo anche la presidente Roberta Metsola, al fine di ottenere fondi speciali e provvedimenti per Lampedusa, per le Isole Canarie e per tutte le isole che in Europa soffrono le conseguenze dell’immigrazione senza limiti”.



Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare Lega, componente della commissione Libe in missione a Lampedusa.

