Giovedì 16 ottobre, alle 9.00, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà l’incontro di apertura del convegno “Migrazioni e Università. Per una Carta degli officia. Quel che è giusto fare. Come è giusto fare”, promosso dal Centro di Ateneo “Migrare” dell’Università degli Studi di Palermo.

«Finalità del Convegno – spiegano gli organizzatori – è pervenire a una “Carta degli officia”, ossia a un protocollo di ciò che è giusto che Atenei e Istituti scolastici facciano in ordine alla questione migratoria, e dar vita a una rete di istituzioni di ricerca e formative che condividano i medesimi principi e prassi analoghe. Nel convincimento – concludono – che questo non è il tempo degli appelli ma della responsabile assunzione di un impegno solidale nei confronti di chi è costretto da guerre, indigenza e carestie a lasciare la propria terra».

I lavori, articolati in quattro sessioni dedicate a ricerca, didattica, terza missione e scuola, proseguiranno venerdì 17 ottobre con la partecipazione di accademici, rappresentanti istituzionali, attori della società civile e persone con un vissuto migratorio.

L’iniziativa si concluderà sabato 18 ottobre, negli spazi del Borgo Danilo Dolci, a Trappeto, con una giornata di studio dal titolo “Come costruire Pace?” organizzata dall’Università di Palermo e dalla Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace).

