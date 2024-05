“MILANESIANA” – La mostra “Paolo Bacilieri. Giorgio Scerbanenco” al Museo Valtellinese di Storia e Arte

Dal 29 maggio al 23 luglio LA MILANESIANA, ideata e diretta da ELISABETTA SGARBI, ospita la mostra “Paolo Bacilieri. Giorgio Scerbanenco” al MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio (via Maurizio Quadrio, 27)

che espone 15 tavole originali tratte dai graphic novel “Venere privata” (2023, Oblomov) e “Traditori di tutti” (in uscita nel 2024), ispirati alle prime due indagini dell’iconico medico-detective Duca Lamberti.

«In bianco e nero. È così che io vedo la Milano di Duca Lamberti. Scerbanenco ha quella lucida acrimonia e quello sguardo empatico, umano, necessari a sopravvivere prima e raccontare poi “questa Milano”» Paolo Bacilieri.

«Bacilieri è un maestro a restituire lo spaesamento che doveva accompagnare il lettore di Scerbanenco coevo alle sue storie. […] Lui vede Scerbanenco in bianco e nero, in una Milano bianca e nera. In radicale antitesi con i colori acidi di De Leo, al cinema» Elisabetta Sgarbi.

L’inaugurazione sarà il 29 maggio alle ore 18.30, interverranno Cecilia Scerbanenco, Paolo Bacilieri, Marcella Fratta (Assessore alla Cultura del Comune di Sondrio) e Elisabetta Sgarbi.

La mostra è in collaborazione con Comune di Sondrio, Banca Popolare di Sondrio, Pro Valtellina Onlus, Schena Generali, BIM – Bacino Imbrifero Montano dell’Adda, Lions Club Sondrio Host, Lions Club Sondrio Masegra, Lions Club Bormio, Lions Club Tellino, Acinque energia, Ciaccio Arte.

Progetto di allestimento Luca Volpatti.

Apertura mostra “Paolo Bacilieri. Giorgio Scerbanenco”: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

I cataloghi delle 12 mostre ospitate quest’anno da La Milanesiana sono editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.

Biografie

Paolo Bacilieri

Paolo Bacilieri (Verona, 1965) è uno dei più importanti fumettisti italiani contemporanei, tradotto in tutto il mondo. Disegna e racconta dagli anni Ottanta, da quando, appena diciassettenne e diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, fa il suo apprendistato sotto la guida di Milo Manara. Le storie di Zeno Porno, il suo personaggio più noto, gli sono valse nel 2006 il premio Gran Guinigi come migliore autore unico al Lucca Comics & Games. Dal 1999 collabora con la Sergio Bonelli Editore, (Napoleone, Jan Dix, Dylan Dog). Nel 2012 firma Sweet Salgari (Coconino Press), una biografia a fumetti di Emilio Salgari, vincitrice di molti premi. Tra il 2014 e il 2019 escono Fun (premio Eisner Award 2018 per l’edizione americana), More Fun e Ettore e Fernanda (Coconino Press). Tramezzino (Canicola 2018), storia d’amore tra due giovani all’ombra della Torre Velasca, vince il premio Micheluzzi per il Miglior Disegno 2019. I suoi libri più recenti sono: Piero Manzoni BACGLSP. Basta a ciascun giorno la sua pena (Coconino Press 2023) e Venere Privata (Oblomov, 2022). La versione a fumetti di Traditori di tutti, seconda indagine di Duca Lamberti, le cui anticipazioni sono pubblicate dal numero di “linus” di marzo 2024, è prevista in uscita nell’autunno 2024.

Collabora regolarmente con “linus”, “Domus”, “Abitare” e molte altre riviste.

Giorgio Scerbanenco

Giorgio Scerbanenco (1911-1969), nato a Kiev, cresce a Roma ma ancora adolescente si stabilisce a Milano.

Negli anni Trenta approda nell’editoria come collaboratore alla Rizzoli e in seguito come caporedattore dei periodici Mondadori, per tornare in Rizzoli nel dopoguerra come direttore dei periodici femminili. Collabora con i maggiori quotidiani e riviste dell’epoca, tra cui il “Corriere della Sera”, la “Gazzetta del Popolo”, “il Resto del Carlino” e “Novella”. Scrittore prolifico, ha sperimentato tutti i generi della narrativa ed è riconosciuto come uno dei maestri del giallo italiano, consacrato dal successo della se-rie di romanzi con protagonista Duca Lamberti e dall’assegnazione del Grand prix de littérature policière nel 1968. Tutta l’opera di Scerbanenco è in corso di pubblicazione presso La nave di Teseo.

Elisabetta Sgarbi

Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. È Presidente di Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista “linus”. Ha ideato, e da 25 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e linus – Festival del Fumetto, che giunge quest’anno alla sua terza edizione. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti festival internazionali del Cinema. Nel 2020 ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia un film sul gruppo musicale Extraliscio, dal titolo “Extraliscio – Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”. Il film ha ricevuto il Premio Siae al talento creativo e il Premio FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essais. Il suo film più recente è “Gatto e la casa dei fantasmi”, presentato nel 2023 al Torino Film Festival; alla fotografia di Nino Migliori ha dedicato due film, entrambi presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma: “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza (2022)”, selezionato per i Nastri d’Argento, e “Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco (2023)”. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio “È bello perdersi”, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. Nel 2022 ha pubblicato insieme a Margutta 86 il singolo “È così” di Luca Barbarossa e Extraliscio, seguito dall’album di Extraliscio “Romantic Robot”. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra. È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.

Quest’anno La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, festeggia 25 anni con un’edizione straordinaria che dal 20 maggio attraversa l’Italia concludendosi il 9 agosto a St. Moritz in Svizzera, unendo Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e Fumetto.

Il tema del 2024 è LA TIMIDEZZA (e i suoi contrari), l’arte di saper ascoltare e osservare il mondo, e i mondi degli altri, invece di farsi risucchiare in un turbine di attività e stimoli, rischiando di perdere di vista ciò che è veramente importante. Ma anche i suoi contrari, l’istrionismo e l’estroversione. La Timidezza ama la pace, una chimera in un mondo dominato dalle Guerre. Il secondo argomento portante è il rapporto con la Natura, e in particolare con l’Acqua.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, quest’anno arrossisce con grazia in aderenza al tema portante, rielaborata da Franco Achilli.

Quest’anno La Milanesiana consegna i seguenti premi:

Premio Rosa d’oro de La Milanesiana ad Anne Carson e a Laura Morante

Premio SIAE / La Milanesiana a Paolo Fresu

Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle a Mathieu Belezi

Premio Omaggio al Maestro ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella

Premio Regas / La Milanesiana “Artisti dell’innovazione” ad Andrea Moro

