Milano, 16enne alla guida di un suv non si ferma all’alt: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza applicativa della misura cautelare della permanenza in casa

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di un ragazzo 16enne, cittadino italiano, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Venerdì scorso, 30 maggio, gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno eseguito la misura cautelare, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nei confronti del 16enne a seguito di un grave episodio, avvenuto il 5 maggio 2025 a Milano, nel corso del quale il minore si è reso responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, durante il servizio di controllo del territorio in via Giambellino, una volante del Commissariato Lorenteggio notava un suv con due persone a bordo procedere a forte velocità. I poliziotti intimavano l’alt mediante sirene e lampeggianti ma il conducente, riconosciuto quale minorenne e noto per precedenti penali, accelerava bruscamente, dando inizio a un inseguimento. Il veicolo imboccava via Recoaro, contromano, proseguendo poi in via Lorenteggio ignorando il traffico intenso. Successivamente, i fuggitivi arrestavano la marcia in via Recoaro per poi riprendere repentinamente la fuga tentando anche di investire un poliziotto che riusciva a scansarsi; l’inseguimento riprendeva fino all’incrocio tra via Lorenteggio e via Segneri, dove l’autovettura si schiantava contro la pensilina della fermata ATM, frantumandone i vetri.

I due occupanti abbandonavano poi l’auto e si allontanavano a piedi, facendo perdere le proprie tracce in via Segneri. Nell’impatto una passante riportava lievi ferite causate dal materiale infranto. Nei confronti del 16enne, riconosciuto alla guida del suv, è stata richiesta nei suoi confronti una misura cautelare che è stata emessa in data 27 maggio ed eseguita lo scorso 30 maggio.