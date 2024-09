Milano, 3 kg di droga in cantina: la Polizia di Stato arresta due persone

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini egiziani di 34 anni e 24 anni, quest’ultimo irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri mattina, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona a nord di Milano, hanno individuato un appartamento di uno stabile in via Lario quale verosimile luogo di detenzione di droga. Intorno alle ore 12.30, i poliziotti hanno notato il 24enne uscire dallo stabile per dirigersi poi nei pressi di un minimarket in viale Stelvio in attesa di qualcuno, mentre il 34enne, uscito dallo stesso stabile qualche minuto dopo, si è incamminato in direzione del parchetto di viale Stelvio con il proprio cane.

Sottoposti a controllo, il 24enne è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish dal peso di tre grammi, mentre il 34enne è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi dell’appartamento e della cantina dove, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 30 panetti da un etto ciascuno per un totale di 3 chili di hashish in un borsone, 15 grammi della stessa sostanza sul tavolo della cucina, un bilancino di precisione all’interno di un cassetto della camera da letto e 4.500 euro in contanti all’interno di una borsa riposta nella camera da letto. I due sono stati arrestati e il 34enne ha affidato il proprio cane a una vicina di casa.