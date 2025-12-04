 Milano, 5 arresti della Polizia di Stato per rapine. Video

La Polizia di Stato di Milano, nell’ambito di attività coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni di Milano e nel corso di attività di iniziativa, ha arrestato cinque persone sia in esecuzione di misure cautelari in carcere che con provvedimenti di fermi d’indiziati di delitto per reati predatori, molti dei quali commessi all’interno delle stazioni metropolitane del capoluogo meneghino.

Venerdì 21 novembre, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto due giovani cittadini egiziani di 22 anni, riconosciuti come gli autori di un furto con strappo in concorso commesso il giorno precedente all’interno della fermata metropolitana Caiazzo, ai danni di un 20enne italiano al quale era stata strappata una parte della sua collana in oro. Una volta individuati e sottoposti a perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno delle scarpe di uno dei due indagati due collane di dubbia provenienza e il frammento della collana rubata ventiquattrore prima. Agli esiti dei controlli, inoltre, uno dei due indagati è risultato essere ricercato in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un ulteriore furto con strappo commesso.

Nel corso della settimana, inoltre, i poliziotti di via Perotti hanno eseguito le ordinanze di applicazione della misura cautelare in carcere emesse nei confronti di tre giovani egiziani, di 15, 20 e 22 anni, ritenuti responsabili di rapine e furti con strappo di collane in oro commessi lo scorso 21 agosto: presso la fermata metropolitana Pasteur, nel giro di due minuti, i tre indagati avrebbe prima colpito un uomo di 38 anni con calci e pugni riuscendo a strappargli dal collo la collana in oro e, immediatamente dopo, notata una ragazza di 24 anni, le avrebbero strappato la collana. Dopo qualche ora, i tre avevano raggiunto la stazione ferroviaria Greco Pirelli dove avrebbero poi rapinato della collana in oro un 22enne che, nel tentativo di recuperare il maltolto, si era messo a inseguire i tre che, strattonandolo e afferrandolo al collo per poi farlo cadere a terra, gli avevano procurato delle lesioni con una successiva prognosi iniziale di 30 giorni. Il 22enne destinatario del provvedimento restrittivo è uno dei due indagati fermati il 21 novembre per la rapina nella metropolitana Caiazzo sopra citata.