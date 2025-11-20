Milano: 56 anni dalla morte della Guardia di P.S. Annarumma: il ricordo della Polizia di Stato
Questa mattina, a Milano, il Questore Bruno Megale, alla presenza del Comandante del III Reparto Mobile Paolo Barone, in occasione del 56° anniversario del collega caduto nell’adempimento del dovere all’età di 22 anni,
ha reso gli onori, con l’esecuzione del silenzio d’ordinanza, alla statua a lui dedicata nel piazzale della Caserma di via Umberto Cagni.
A seguire è stata celebrata la messa di suffragio celebrata dal Cappellano don Fabio Volpato insieme a don Gianluca Bernardini Cappellano della Polizia di Stato, alla presenza dei colleghi della Polizia di Stato e rappresentanti dell’ANPS.
