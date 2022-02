Milano: 6,5 kg di marijuana e 28 mila euro negli armadi: la Polizia arresta 3 persone

Sabato scorso, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e ha sequestrato circa 6,5 kg di marijuana e

oltre 28 mila euro.

Intorno alle ore 18, in via Caprera, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno individuato un 35enne cittadino gambiano avvicinatosi con fare sospetto ad un 34enne italiano. Il primo ha ceduto una dose di cocaina di circa 1,2 grammi di cocaina al secondo e lo spacciatore è stato fermato: dalla perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto 120 euro contanti e due cellulari.



Gli agenti della Squadra Mobile sono così risaliti all’abitazione del pusher dove hanno rinvenuto 11.900 euro in contanti nascosti nell’armadio. Durante la perquisizione

dell’alloggio, poi, i poliziotti hanno rinvenuto un contratto d’affitto sottoscritto per una casa in via Montenero. Una volta individuata, la perquisizione si è estesa anche a questo secondo appartamento in uso al 35enne. Al suo interno vi era un connazionale 37enne e, adagiato sul pavimento, un trolley contenente 8 buste di marijuana per un totale di circa 6,5 kg di sostanza. Nell’armadio di questa seconda abitazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 16.400 euro contanti, insieme a un bilancino di precisione e un telefono cellulare. Entrambi gli uomini, pregiudicati, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti.



Nella stessa giornata è stato arrestato un altro spacciatore, italiano 64enne sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Gli agenti della Sesta hanno assistito allo scambio di una dose di cocaina che il 64enne ha ceduto dalla finestra ad un acquirente di 35anni. Il pusher ai domiciliari, che in casa aveva altre due dosi della stessa sostanza, è stato arrestato.