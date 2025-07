Milano accende i riflettori sulla Coppa del Mondo di Pattinaggio Inline Freestyle

Dal 3 al 23 luglio la Hero Battle Cup e il Campionato Italiano con oltre 900 atleti Siniscalchi: Eventi che diffondo valori positivi per le nuove generazioni

Milano è pronta a tornare protagonista sulla scena internazionale degli sport urbani con la HERO BATTLE CUP 2025 e con il Campionato Italiano, due degli appuntamenti più attesi nel mondo del pattinaggio inline freestyle. Dopo il successo dello scorso anno, la città ospiterà, per la seconda volta consecutiva, la tappa italiana della Coppa del Mondo, giunta alla sua 17ª edizione, dal 3 al 12 luglio e il Campionato Italiano, dal 13 a l 23 luglio. Teatro delle competizioni Piazza Duca D’Aosta nel cuore della città, nello spazio antistante la Stazione Centrale.

I due appuntamenti presentati oggi, nella conferenza stampa andata in scena a Milano, presso Palazzo Lombardia, alla presenza, tra gli altri, di Flavio Siniscalchi, Capo Dip. Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri, Martina Riva, Assessore Sport Comune di Milano, Sabatino Aracu,Presidente Skate Italia e World Skate, Federica Picchi, Sottosegretario ai Giovani e allo Sport Regione Lombardia, Alessandro Cola, Presidente ASD Conero Roller, Norbert Lommer, Direttore Generale Unicredit Allianz (main sponsor), Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer Grandi Stazioni Retail, Marika Kullmann, vice presidente Skate Italia.

Riconosciuta dalla Federazione Internazionale World Skate e sostenuta da Skate Italia Federazione Sport Rotellistici, la Coppa del Mondo 2025 di Inline Freestyle, organizzata dall’ASD Conero Roller, è classificata come evento 3 stelle, il massimo livello nel ranking mondiale. L’evento richiamerà i migliori talenti della scena internazionale fino al 12 luglio. Spazio poi ai più forti skater italiani nella settimana successiva, con i Campionati organizzati da Skate Italia. Per 20 giorni Milano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove sport, cultura urbana e innovazione si incontrano.

“Saranno giorni di festa e coinvolgimento, qui a Milano – ha sottolineato Flavio Siniscalchi, Capo Dip. Sport Presidenza del Consigliodei Ministri– Un insieme di valori positivi che vogliamo diffondere alle giovani generazioni: vita attiva e sana competizione”.

Milano, una delle città più dinamiche e cosmopolite d’Europa, si prepara ad accogliere l’edizione più grande e significativa della Hero Battle Cup, un evento che quest’anno raggiunge traguardi storici in termini di partecipazione e visibilità. L’appuntamento è inserito nel palinsesto di Senstation Summer, format di Grandi Stazioni Retail, che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale e sportiva della città durante l’estate.

“Abbiamo messo ai piedi le scarpe del futuro: i pattini. Per andare più veloce, con meno fatica – ha detto il presidente di World Skate e Skate Italia, Sabatino Aracu – I giovani guardano ogni giorno di più ai nostri sport che riescono a coinvolgere sempre più atleti e appassionati, come accade qui a Milano, nella città del futuro”.

Con uno spirito fortemente internazionale, le due manifestazioni incarnano pienamente i valori della gioventù, dell’urbanità e della sostenibilità, diventando un punto di riferimento globale per il pattinaggio e gli sport urbani. Per venti giorni consecutivi, il cuore pulsante di Milano, Piazza Duca d’Aosta, ospiterà oltre 1.200 persone tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da quattro continenti e 25 Paesi. La manifestazione non è solo una competizione, ma anche una grande celebrazione della passione, della creatività e dell’impegno che le nuove generazioni dedicano agli sport urbani.

“Momenti di riflessione importanti – ha rimarcato Federica Picchi, Sottosegretario ai Giovani e allo Sport Regione Lombardia – Al di là dell’aspetto agonistico, la manifestazione servirà anche a capire come stimolare impegno, dedizione, aggregazione tra i giovani e dar loro obiettivi”.

Partecipazione da record

la Coppa del Mondo di Inline Freestyle ha registrato un risultato senza precedenti con 350 atleti iscritti, tra qualificazioni e finali, provenienti da 25 Paesi. Oltre all’Italia, le delegazioni più numerose arrivano da Spagna, Francia, Polonia, Ucraina, India, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Senegal, Messico e molte altre. Quattro continenti rappresentati e un’energia giovane e globale che porta la cultura dello sport urbano ad un pubblico sempre più vasto. Rispetto all’edizione 2024, l’aumento dei partecipanti è del 35%, a conferma della crescita travolgente che questo sport sta vivendo a livello mondiale.

Accanto alla Coppa del Mondo, anche il Campionato Italiano 2025, sotto l’egida di Skate Italia Federazione Sport rotellistici, ha raggiunto il suo massimo storico: 550 partecipanti da ogni regione dello Stivale, con un incremento del 30% rispetto all’anno scorso. Un risultato che dimostra la crescente passione nazionale per queste discipline.

La visibilità globale

La Milano Hero Battle Cup 2025 non è solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un evento con un impatto mediatico di primo piano, grazie al supporto di media partner strategici. Con 9 ore di diretta su Sky e collegamenti su Sky Sport 24, l’evento raggiungerà milioni di telespettatori, offrendo una vetrina d’eccezione per il pattinaggio urbano. In parallelo, le immagini saranno trasmesse anche in live streaming su World Skate TV, per la Coppa del Mondo e su FISR TV, per il Campionato Italiano, assicurando una diffusione capillare anche online. Questi canali amplificano la portata dell’evento sui social, con una visibilità globale che rafforza il legame tra Milano e il mondo dello sport urbano. Una città che si conferma capitale non solo della moda e del design, ma anche dell’innovazione sportiva, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e l’adesione della manifestazione all’avviso pubblico “Sport Milano”, che consente di realizzare attività sportive in aree come Piazza Duca D’Aosta, Darsena, Piazza XXIV Maggio e Naviglio Pavese.

Supportata da sponsor come CX, Rollerblade, IED e Hopla, la Hero Battle Cup non è solo una competizione: è un progetto di rigenerazione urbana, inclusione sociale e valorizzazione dei giovani attraverso lo sport.

Al link la cartella stampa completa: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dZAua8MeeTnJvkUMlzLSY_kKPHiMoZt4

Le Dichiarazioni della Conferenza Stampa HERO BATTLE CUP – Milano – 2 giugno 2025:

Flavio Siniscalchi – Capo Dip. Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri:

I numeri di questa disciplina sono importanti e sempre più in crescita rispetto alle edizioni precedenti della HBC. Dal Ministero c’è pieno supporto. Saranno giorni di festa e coinvolgimento, qui a Milano. Un insieme di valori positivi che vogliamo diffondere alle giovani generazioni: vita attiva, sana alimentazione, competizione positiva.

Martina Riva – Assessore Sport Comune Milano:

La Hero Battle Cup 2025 mette insieme sport, turismo e giovani. L’evento è importante per la riqualificazione e l’integrazione di tutti i giovani, anche di quelli che non possono permettersi di pagare eventi o corsi sportivi. Un lavoro in totale sinergia con la Regione, per promuovere lo sport e un futuro migliore per i ragazzi.

Sabatino Aracu – Presidente Skate Italia e World Skate:

L’evento è di rilevante importanza. Abbiamo messo ai piedi le scarpe del futuro: i pattini. Per andare più veloce, con meno fatica. Milano simbolo dell’Italia e del mondo, città produttiva che guarda avanti. Un ringraziamento va alle Istituzioni che hanno creduto in questo progetto e per averlo collocato nel piazzale della Stazione Centrale, dando un segnale significativo di rigenerazione. I giovani guardano ogni giorno di più ai nostri sport che riescono a coinvolgere sempre più atleti e appassionati, come accade qui a Milano, nella città del futuro. Oltre 25 nazioni partecipanti, 2000 persone tra tecnici, atleti ed accompagnatori per 10 giorni saranno presenti in città. Una manifestazione importante anche per l’economia.



Federica Picchi – Sottosegretario ai Giovani e allo Sport Regione Lombardia:

La Regione è lieta di ospitare manifestazioni di questa portata. L’evento è l’occasione per dare un notevole impatto sul territorio. Momenti di riflessione importanti, al di là dell’aspetto agonistico, per capire come stimolare impegno, dedizione, aggregazione tra i giovani e dar loro obiettivi.

Norbert Lommer Direttore Generale Unicredit Allianz (main sponsor):

Ritroviamo una forte similitudine tra quello che accade nel mondo dello sport e nella nostra azienda. Sportivi che vengono da noi con senso di comunità e disciplina. Valori che abbiamo anche in Unicredit Allianz.

Cesare Salvini – Chief Marketing & Media Officer Grandi Stazioni Retail:

Uno dei nostri obiettivi è quello di migliorare la vita delle persone all’interno della stazione. La piazza della Stazione Centrale sarà ancora di più, da luogo di passaggio, luogo di vita, di benessere e permanenza. Benessere che si raggiunge attraendo sempre più persone, anche con eventi di questa importanza.

Com. Stam. + foto