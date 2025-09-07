Cronaca

Milano, aggredisce i poliziotti in stazione Centrale: la Polizia di Stato arresta un 27enne

• Bookmarks: 29

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 27 anni, con precedenti, per violenza, minaccia, resistenza e lesioni personali a pubblico Ufficiale.

Martedì sera, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano in servizio presso la stazione di Milano Centrale, a seguito della segnalazione da parte del capotreno, si sono recati presso il binario dove era in arrivo un convoglio proveniente da Lecco; una volta arrivato, sceso il 27enne in quanto persona segnalata, ha iniziato subito ad inveire nei confronti dei poliziotti, aggredendoli e colpendoli con dei calci causandogli delle contusioni multiple.

L’uomo era stato appena rilasciato dalla Casa Circondariale di Sondrio, in quanto gli erano stati concessi gli arresti domiciliari.

29 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
117 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com