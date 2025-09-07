Milano, aggredisce i poliziotti in stazione Centrale: la Polizia di Stato arresta un 27enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 27 anni, con precedenti, per violenza, minaccia, resistenza e lesioni personali a pubblico Ufficiale.

Martedì sera, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano in servizio presso la stazione di Milano Centrale, a seguito della segnalazione da parte del capotreno, si sono recati presso il binario dove era in arrivo un convoglio proveniente da Lecco; una volta arrivato, sceso il 27enne in quanto persona segnalata, ha iniziato subito ad inveire nei confronti dei poliziotti, aggredendoli e colpendoli con dei calci causandogli delle contusioni multiple.

L’uomo era stato appena rilasciato dalla Casa Circondariale di Sondrio, in quanto gli erano stati concessi gli arresti domiciliari.