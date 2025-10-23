Milano, atti persecutori con il drone: la Polizia di Stato arresta 24enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino cileno di 24 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari, lesioni e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Gli accertamenti svolti dai poliziotti del Commissariato Scalo Romana hanno preso il via dalle denunce sporte dalla parte offesa nello scorso febbraio in cui la stessa aveva evidenziato di subire violenze fisiche e verbali reiterate nel tempo, ingiurie e vessazioni, lesioni con conseguente trauma cranico e anche minacce tramite social network. L’uomo, dopo la notifica dell’avviso di conclusioni indagini, nello scorso luglio, inoltre, avrebbe continuato a minacciarla e perseguitarla anche con un drone per riprendere l’interno della sua abitazione.

In un episodio contestato all’indagato, inoltre, quest’ultimo avrebbe, in concorso con altre persone non identificate, accerchiato la vettura della vittima quando questa era in compagnia di un’amica e di un amico. Lo scorso febbraio, dopo aver danneggiato l’automobile con una mazza da baseball e una bombola d’elio, il ventiquattrenne avrebbe colpito la ex compagna con la mazza da baseball causandole lesioni alla nuca con prognosi di 12 gg e, con la bombola d’elio, l’amica procurandole un trauma cranico non commotivo con conseguente prognosi di 18gg.

L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti venerdì 17 ottobre scorso in tarda serata e condotto presso la casa circondariale “F. Cataldo” di Milano.