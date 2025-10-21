Milano, chili di droga nascosti in casa: arrestati dalla Polizia di Stato

Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni e un cittadino italiano 50enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della 6°Sezione della Squadra Mobile milanese, ieri pomeriggio, a seguito di un’attività investigativa, hanno individuato un appartamento in via dei Salici a Cesano Boscone (MI) quale probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle 13, gli agenti, appostati nei pressi dello stabile, hanno notato il 35enne, con precedenti a carico, che stava uscendo dalla propria abitazione e lo hanno fermato per un controllo. A seguito di perquisizione, i poliziotti, nel soggiorno, nascosto sotto al divano, hanno rinvenuto un borsone contenente circa 33 kg di hashish suddivisi in più involucri, hanno poi sequestrato oltre 2 chili di cocaina e tre bilancini di precisione, il tutto riposto in parte in una scatola posta vicino alla cappa della cucina e parte nella cappa stessa; infine sono stati rinvenuti e sequestrati 3.000 euro suddivisi in banconote.

Sempre ieri, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Monforte Vittoria hanno individuato un appartamento in via Treviglio a Milano quale probabile luogo di detenzione di droga. I poliziotti, dopo aver fermato il 50enne, sul mobile posto nell’entrata dello stabile, hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di cocaina, panetti di hashish, bilancino di precisione e materiale e una paletta in acciaio utilizzata per il confezionamento della droga. Altre dosi di stupefacente sono state poi rinvenute all’interno del frigorifero posto all’interno del gazebo del giardino e all’interno di un portaombrelli.

Gli agenti hanno sequestrato un totale di 1.526 grammi di hashish, 28 grammi di cocaina e anche 1.300 euro in contanti.