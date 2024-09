Milano, cocaina, droga rosa e soldi nascosti nella lavatrice: la Polizia di Stato arresta 51enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino albanese di 51 anni, pluripregiudicato, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Brera, Moscova, Repubblica e vie limitrofe, intorno alle ore 15, transitando in piazza Repubblica, hanno notato il 51enne alla guida di un’autovettura che si guardava attorno per accertarsi che non fosse seguito da nessuno. Arrivato in viale Tunisia, l’uomo si è fermato ed è sceso dall’auto, si è incamminato per poi giungere in via Vittor Pisani dove ha incontrato un cittadino italiano di 44 anni, con cui si è scambiato qualcosa per poi allontanarsi e ritornare dove aveva parcheggiato l’auto.

I poliziotti hanno fermato il 44enne che è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina acquistati poco prima. Il 51enne è stato poi bloccato dagli agenti e sottoposto a perquisizione personale. Negli slip sono state rivenute 24 bustine di cocaina, 6 bustine di 2-CB, nelle tasca dei pantaloni 315 euro e due cellulari. Inoltre in mano aveva una busta in carta contenente 7350 euro in contanti.

Nella sua abitazione in zona Barona, gli agenti hanno sequestrato all’interno della cucina 20 involucri di 2-CB e materiale per il confezionamento, mentre all’interno della lavatrice erano nascosti 10mila euro in contanti.