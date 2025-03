Milano, cocaina in zona Stazione e Porta Venezia: la Polizia di Stato arresta 2 persone Video

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga disposti dalla Questura di Milano in zona Stazione Centrale e Porta Venezia, ieri ha arrestato due persone, un cittadino italiano di 42 anni e un tunisino di 34, trovate in possesso di oltre un etto di cocaina da vendere.

Gli agenti della Squadra Mobile, ieri sera verso le ore 20.15, hanno notato una vettura utilitaria in piazzale Cimitero Monumentale con alla guida un uomo che prendeva spesso il cellulare come se dovesse ricevere o effettuare delle chiamate oltre ad essere molto attento a guardarsi attorno. L’autovettura seguita dai poliziotti si è diretta verso viale Vittorio Veneto fino a giungere in via Lecco dove ha rallentato, alla ricerca di qualcuno. Poco dopo è una giunta una ragazza che è salita a bordo per scendere subito dopo dal veicolo e allontanarsi. Gli agenti che avevano assistito alla scena hanno fermato la ragazza, cittadina italiana di 29 anni che è stata trovata in possesso di una dose da un grammo di cocaina appena acquistata al prezzo di 70 euro.

L’uomo, fermato da altri poliziotti, invece, è stato trovato in possesso di 580 euro all’interno di un portamonete vicino a cambio dell’auto e di due astucci con dosi di cocaina: in quello nascosto sotto il volante c’erano 23 dosi dal peso totale di quasi 24 grammi e, in quello nascosto sotto la leva del cambio, altre 19 dosi dal peso totale di 17 grammi.

I poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia, in un servizio svolto nei pressi della Stazione Centrale, ieri pomeriggio dopo pranzo, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, ha accelerato il passo in via Napo Torriani per dirigersi verso piazza Cincinnato. Fermato per un controllo, l’uomo, un cittadino tunisino di 34 anni, è stato trovato in possesso di un “sasso” di cocaina dal peso di quasi 80 grammi e di 20 dosi da mezzo grammo ciascuna dal peso totale di altri 10 grammi.