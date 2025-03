Milano, con moglie e bimbo in auto truffa un anziano invalido: la Polizia di Stato arresta 37enne

La Polizia di Stato ha arrestato ieri mattina a Milano, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 37 anni, con numerosi precedenti, responsabile della truffa commessa ai danni di un anziano, cardiopatico e invalido, con la scusa del finto danno automobilistico.

Nel corso dei servizi di contrasto ai furti e ai reati predatori disposti dalla Questura di Milano, gli agenti della Squadra Mobile, transitando verso le ore 11 nei pressi del parcheggio di un centro di riabilitazione in via Palazzolo, hanno notato l’indagato che, con fare aggressivo, stava discutendo con un uomo anziano in evidente stato di difficoltà.

Mentre il 37enne stava mostrando al pensionato 83enne la parte posteriore della propria vettura indicando un fantomatico danno consistente in rigature bianche, i poliziotti hanno provveduto a controllare in banca dati la vettura che è risultata segnalata per la commissione di truffe di vario genere, tra qui quella “dello specchietto”. In quei frangenti, il 37enne aveva cominciato ad alzare la voce nei confronti dell’anziano che si stava dimostrando scettico circa il fatto di aver causato quel danno con la portiera della propria utilitaria bianca.

Ponendo l’anziano in uno stato sempre più crescente di difficoltà e in chiarissimo stato di soggezione, il truffatore è riuscito a farsi consegnare una banconota da 5 euro, l’unica in possesso del pensionato, prima di risalire in auto e allontanarsi. I poliziotti, intervenuti prontamente per bloccare la vettura con i vetri posteriori oscurati, hanno scoperto che sul sedile posteriore erano seduti la moglie e il piccolo figlio dell’indagato che è stato trovato in possesso della banconota da 5 euro e, nel portaoggetti vicino al cambio, di un gessetto bianco e un gommino nero utilizzati per creare le rigature sulla vettura e compiere truffe.

L’uomo è stato arrestato per la truffa e i poliziotti si sono presi cura dell’84enne, in lacrime e tremante, facendo intervenire un’autoambulanza per la verifica dei parametri di base. Una volta recuperate le forze e rifiutato il trasporto, il pensionato ha sporto querela e ha recuperato il maltolto.