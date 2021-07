Ieri, nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato 5 persone a Milano.

Ieri mattina, in corso Buenos Aires, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due donne, cittadine rumene di 22 e 38 anni, accedere all’interno di un negozio di abbigliamento munite entrambe di una borsa di grandi dimensioni. Gli agenti, appostati in modo da poter vedere i movimenti delle due, hanno visto che le stesse si erano appartate dietro alcuni espositori di capi di abbigliamento per poi uscire frettolosamente dal negozio. Si sono incamminate verso via San Gregorio dove si sono scambiate le borse: la 22enne è tornata all’interno del negozio e la 38enne si è recata in via Tadino dove è salita a bordo di un’autovettura con a bordo un uomo, un cittadino rumeno di 26 anni. La coppia all’interno dell’autoveicolo ha cominciato a trafugare nella borsa: i poliziotti li hanno controllati e hanno visto che la borsa era stata artigianalmente schermata con pellicola di alluminio e scotch per eludere l’antitaccheggio, trovandovi all’interno 9 capi di abbigliamento per un valore di circa 500 euro.



Nelle fasi del controllo la donna ha tentato di avvertire in lingua madre la complice tornata nel negozio con la quale era in contatto telefonico attraverso un auricolare: quest’ultima, infatti, ricevuta la “nota” dalla complice, è stata vista posare dei capi di abbigliamento che già aveva riposto all’interno della sua borsa schermata. Tuttavia, i poliziotti, che erano nel negozio, l’hanno fermata: tutti e tre, con precedenti specifici, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e giudicati per direttissima.



Ieri pomeriggio, invece, i poliziotti del gruppo Falchi, in via Correggio, zona Sempione, hanno un cittadino rumeno di 41 anni che aveva con sé un involucro con 11 grammi di cocaina. La perquisizione è stata estesa al domicilio dove sono stati rinvenuti altri 5 grammi di cocaina e 1600 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.



Nella tarda serata, infine, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 56enne italiano: impegnati in un servizio antispaccio in zona Ticinese, i poliziotti hanno notato un’auto condotta da un ragazzo italiano che, dopo aver percorso alcune vie della zona si è fermato in via Martinelli dove è sceso per entrare all’interno di un cortile condominiale. Gli agenti, che lo hanno seguito, lo hanno visto scambiarsi qualcosa sul ballatoio con il 56enne: l’acquirente, fermato, aveva appena acquistato una dose di cocaina per 40 euro e lo spacciatore, in casa, aveva altre dosi di cocaina da 5 grammi, un etto di hashish e quasi 3 mila euro in contanti.