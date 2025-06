Milano, contrasto ai reati predatori commessi nelle stazioni Milanesi: la Polizia di Stato arresta tre persone

Mercoledì 18 giugno, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino ivoriano di 61 anni in quanto ricercato dall’Autorità Giudiziaria, un cittadino algerino 39enne per lesioni aggravate, e un 19enne cittadino marocchino sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di rapina e lesioni, tutti irregolari sul territorio nazionale.

In mattinata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano e della Questura di Milano, hanno effettuato un servizio all’interno dello scalo ferroviario di Milano Parco Martesana, mirato allo sgombero e allontanamento di persone presenti in alcuni insediamenti abusivi ubicati presso dei capannoni dismessi. Durante l’attività, gli agenti hanno fermato e identificato undici cittadini extracomunitari di cui un 61enne che è risultato essere ricercato dall’Autorità Giudiziaria, dovendo scontare la pena detentiva pari a 6 mesi, nonché provvedere al pagamento di 1.000 euro di ammenta, poiché ritenuto colpevole del reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere commesso a Milano nel 2014; al termine degli accertamenti il 61enne, unitamente ai dieci cittadini extracomunitari, è stato indagato in stato di libertà per invasione di terreni e edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nella tarda mattinata, gli agenti della Polfer di Milano, durante un servizio antiborseggio, in piazza Luigi di Savoia, hanno notato due persone in lite, durante la quale il 39enne, dopo aver preso un sasso da terra, ha più volte colpito l’altro soggetto alla fronte, procurandogli una ferita. I poliziotti sono intervenuti bloccando il 39enne mentre la vittima, dopo aver sporto denuncia, è stata soccorsa dal personale medico e successivamente trasportata presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Infine, nel pomeriggio, gli agenti della Polfer in servizio presso la stazione di Milano Bovisa, durante un servizio mirato al contrasto dei reati predatori all’interno della stazione ferroviaria di Milano Cadorna, hanno notato due persone discutere animatamente; uno di loro, un 19enne, con diverse escoriazioni sul corpo e con al seguito una collanina rotta, si è mostrato da subito poco collaborativo e, invitato a mostrare il contenuto delle tasche, ha estratto il proprio cellulare e uno spray al peperoncino. I poliziotti, insospettiti, hanno svolto degli accertamenti presso gli uffici Polfer di Milano Centrale; sono stati informati che, poco prima e intorno alle 17, una persona aveva subito una rapina della collanina d’oro mediate l’uso di uno spray urticante, in piazza Luigi di Savoia angolo Via Lepetit, per poi allontanarsi. Gli agenti hanno visionato la foto scattata dalla vittima e constatato che il giovane indossava gli stessi indumenti utilizzati nella commissione della rapina che unitamente allo spray e alla collana che portava al collo, sono stati posti sotto sequestro mentre la vittima, dopo aver sporto denuncia, ha riconosciuto l’autore del reato.