Milano, contrasto ai reati predatori: la Polizia di stato arresta tre persone

Gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, impegnati ieri sera in un mirato servizio di contrasto ai reati predatori nella zona della movida milanese, transitando in via Casati hanno notato una ragazza in lacrime che ha dichiarato loro di essere stata appena scippata del proprio cellulare.

Gli agenti hanno immediatamente individuato e rincorso l’autore che, per cercare di sottarsi al controllo, ha spintonato e colpito ripetutamente i poliziotti. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana e una dose di cocaina pronte per essere venduta. La vittima, una ragazza ucraina di 25 anni, è rientrata in possesso del proprio telefono cellulare mentre il 30enne cittadino nigeriano, pregiudicato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



L’intensificazione dei servizi di contrasto ai reati predatori ha portato anche all’arresto da parte della Squadra Mobile, giovedì scorso, di due cittadini algerini per furto aggravato in concorso. Gli agenti hanno individuato i due stranieri in Corso Buenos Aires dove, con fare sospetto, si aggiravano tra i negozi e i tavolini dei bar presenti. I due sono stati quindi pedinati fino a quando, in via Cesare Battisti, la loro attenzione è stata attirata da un furgone in sosta. Mentre uno dei due si è posizionato all’angolo della via a fungere da palo, il complice ha asportato dal mezzo una borsa. I due, repentinamente, si sono dati alla fuga ma sono stati immediatamente bloccati dagli agenti presenti. Entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato in concorso e giudicati per direttissima. La borsa asportata, contenente effetti personali, è stata restituita alla parte lesa.