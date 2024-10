Milano, contrasto allo spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta due pusher 

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 44 anni e un cittadino romeno di 25 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento in via Lucca quale probabile luogo di spaccio e detenzione di droga. Appostati a distanza, i poliziotti hanno notato che il proprietario dell’immobile disponeva anche di un box di pertinenza a cui accedeva spesso in orari insoliti e senza collocare nessuna autovettura.

Nel tardo pomeriggio, gli agenti di via Primaticcio sono intervenuti fermando il 44enne prima che rientrasse in casa e, all’interno della sua auto, hanno rinvenuto due dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 9 grammi. Nella sua abitazione sono stati sequestrati 250 euro in contanti mentre, nel box, sono stati sequestrati 4 involucri di cocaina per un peso di circa 75 grammi e due bilancini di precisione.

Ieri mattina, gli agenti del commissariato Mecenate, a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione e al contrasto delle attività si spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dell’area boschiva di Rogoredo, hanno notato il 25enne appostato sotto un capanno di fortuna che consegnava qualcosa a degli acquirenti in cambio di denaro. I poliziotti hanno fermato l’uomo che, nel tentativo di scappare, ha lanciato il suo borsello, subito recuperato, nel tentativo di disfarsene. All’interno del borsello i poliziotti di via Quintiliano hanno rinvenuto circa 11 grammi di eroina, 5 grammi di cocaina, oltre 220 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.