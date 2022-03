Milano, contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: la Polizia arresta due persone e sequestra cocaina, hashish, metamfetamine e GHB

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ieri la Polizia di Stato ha arrestato due persone e sequestrato un kg di cocaina, un kg di hashish, metamfetamine e GHB.

In particolare, nella mattinata di ieri a Nova Milanese, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino marocchino di 44 anni, pluripregiudicato anche per reati specifici. Sulla base dell’ordinaria e quotidiana attività sul territorio, i poliziotti della 6^ Sezione hanno individuato lo straniero come potenziale soggetto dedito all’attività di spaccio anche sulle piazze milanesi. Così, nella mattinata, è stato predisposto un mirato servizio nei pressi dell’abitazione e, una volta individuato l’uomo, è stato effettuata una perquisizione. L’attività, attuata anche con l’ausilio dell’unità cinofila, ha permesso di rinvenire inizialmente, sul tavolo della sala, un ovetto in plastica con all’interno diversi involucri contenenti complessivamente 12 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 770 euro in contanti.

Poi, grazie al fiuto dei cani poliziotto, sono stati rinvenuti all’interno della fodera di un cuscino del divano 9 involucri contenenti complessivamente 995 grammi di cocaina mentre, all’interno di una borsa nascosta nell’armadio 10 panetti di hashish per un peso totale di 1 kg. All’interno di una cassetta di sicurezza, nascosta sotto il divano, sono stati trovati quasi 8 mila euro sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita. Il cittadino marocchino, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato.



Nella serata di ieri invece, in zona Villa San Giovanni, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 42 anni, incensurato. Lo stesso, sottoposto ad un controllo da parte degli agenti è stato trovato in possesso di diversi involucri contenenti circa 8 grammi di metanfetamine in polvere e 4 flaconcini in vetro da 50 ml cadauno contenente sostanza liquida GHB. Occultati in cantina poi, altri 12 grammi di metamfetamine e altri 3 flaconi di GHB.