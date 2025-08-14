Milano, controlli a Rogoredo: la Polizia di Stato arresta un 21enne

La Polizia di Stato di Milano ieri ha arrestato un cittadino marocchino di 21 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria nel corso dei quotidiani servizi di vigilanza e prevenzione dei reati nelle aree limitrofe alla stazione di Milano Rogoredo, per come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, hanno notato il 21enne appostato con fare sospetto in un’area impervia, nota per essere teatro di spaccio di sostanze stupefacenti, a ridosso della linea ferroviaria ad Alta Velocità.

Il giovane, alla vista dei poliziotti, si è lanciato in una precipitosa fuga attraverso i binari incurante del pericolo; dopo avere messo a rischio la propria incolumità e quella degli operatori, è stato da questi raggiunto e, dopo una violenta ed accanita resistenza, bloccato.

L’uomo, incensurato e privo di documenti, è stato dunque arrestato.