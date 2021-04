Sabato scorso 17 aprile, nel pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano, di 48 anni incensurato, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

A seguito di alcuni servizi in zona Comasina, è stato organizzato un servizio mirato dove il 48enne è stato visto uscire dalla propria abitazione in via Ricotti, salire a bordo dell’auto e muoversi con fare sospetto. Si è deciso quindi di controllarlo e, fermato dagli agenti, l’uomo ha subito mostrato nervosismo. Si è proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire all’interno del portafoglio una dose di cocaina di circa 0,6 grammi. La perquisizione è stata estesa poi all’abitazione dove sono stati rinvenuti due panetti di hashish su dei ripiani della libreria, 6 dosi di cocaina sopra un armadio e marijuana celata nel soppalco e nel frigorifero. Nel box a lui in uso, sono state sequestrate altri 4 panetti di hashish. In totale si tratta di 570 grammi di hashish, 92 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina e 3 mila euro in contanti, oltre a bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.



Nella serata invece, è stato arrestato un cittadino moldavo 38enne pregiudicato sempre per detenzione ai fini di spaccio di droga: gli agenti hanno notato un’autovettura con a bordo il moldavo ferma in sosta lungo viale Monza, come se fosse in attesa di qualcuno. Poco dopo è giunta una seconda autovettura con a bordo un cittadino italiano di 41 anni il quale ha parcheggiato, è sceso e si è recato a prelevare da uno sportello bancomat lì vicino per poi salire a bordo della macchina del

cittadino straniero. Intuendo che ci fosse stata una compravendita di sostanze stupefacenti i due sono stati fermati e sottoposti a controllo dai poliziotti della Squadra Mobile. Il cittadino moldavo impugnava nella mano un portamonete con all’interno 39 involucri di cocaina per circa 32 grammi e all’interno del portafoglio aveva 1.125 euro in contanti. La perquisizione è stata estesa al domicilio di via Treviso dove, all’interno di una cassaforte, sono stati rinvenuti e sequestrati 10

mila euro in contanti.



Nella mattinata di venerdì scorso, infine, in località San Zenone al Lambro, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova nei confronti di un cittadino marocchino 59enne per una pena da espiare pari a 8 anni e 1 mese di reclusione per reati contro il patrimonio in particolare furti con destrezza all’interno delle autovetture.



La Squadra Mobile, dopo una serie di accertamenti, ha individuato l’abitazione ove il cittadino marocchino poteva trovarsi a San Zenone al Lambro. Giunti sul posto gli agenti, hanno fatto accesso all’interno dell’appartamento ove è stata identificata una donna la quale, in un primo momento, ha riferito di non sapere dove fosse la persona da ricercare. Tuttavia gli agenti, all’interno dell’abitazione, hanno notato una porta che dava accesso al locale box. una volta entrati hanno trovato l’uomo che tentava invano di nascondersi ed è stato così arrestato in esecuzione del provvedimento ed associato al carcere di Lodi.



Lo straniero dovrà scontare una pena di 8 anni per una serie di condanne definitive per furti aggravati commessi tra il 2014 e il 2016 tra Ferrara, san Giuliano Milanese, Cesana Brianza e La Spezia. I furti sono stati commessi a bordo auto e con diverse tecniche. In alcuni casi, si è appostato nei parcheggi dei supermercati aspettando che le ignare vittime caricassero la spesa nel bagagliaio per introdursi nell’abitacolo ed asportare quanto più possibile. In altri casi, la tecnica era

quella della “gomma bucata”. Dopo avere fraudolentemente forato la gomma all’automobilista lo invitava a fermarsi segnalando il buco. Quando l’ignara vittima arrestava la marcia e scendeva dal mezzo per costatare il danno, il reo, con la complicità di altri soggetti, asportava dall’abitacolo borse e portafogli.