Milano, controlli e arresti della Polizia di Stato nel weekend in piazza Luigi Di Savoia e nella stazione di Milano Rogoredo

Ieri, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino marocchino di 41 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e un sedicente cittadino francese di 42 anni per danneggiamento aggravato.

Nella tarda mattinata di ieri 15 giugno, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato il 41enne, risultato inoltre inottemperante ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. I poliziotti, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella stazione di Milano Rogoredo, hanno notato un uomo che percorreva il sentiero prospicente il binario 1 per dirigersi verso l’area boschiva di Via Sant’ Arialdo e, in detto luogo, ha incontrato un potenziale acquirente. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di seguire i movimenti dei due uomini, finché il primo sì è dileguato, facendo perdere le proprie tracce, mentre il 41enne è stato bloccato all’ingresso del sottopasso che conduce in metropolitana. L’uomo, spontaneamente ha consegnato ai poliziotti un involucro trasparente contenente 0,90 grammi di cocaina, occultato negli slip; sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della somma di 1.695 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita, il tutto posto sotto sequestro. Inoltre, da accertamenti in banca dati, il 41enne, irregolare sul territorio nazionale, gravato da svariati precedenti penali specifici e in materia di reati contro la persona, è risultato ricercato, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

Nella serata della medesima giornata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale hanno arrestato un sedicente cittadino francese, resosi responsabile del reato di danneggiamento aggravato. I poliziotti, durante il servizio di controllo, sono stati notiziati ad alcuni passanti in merito ad un uomo, il quale aveva preso un cestino della spazzatura, per poi colpire il parabrezza di un’autovettura parcheggiata in Piazza Luigi di Savoia. I medesimi, giunti sul posto, hanno notato l’autoveicolo con il vetro infranto e sono riusciti ad intercettare l’autore, che con la medesima procedura, stava danneggiando un altro veicolo.

Il 42enne, gravato da svariati precedenti, è stato bloccato e arrestato.