Milano, controlli “green” della Polizia di Stato nei parchi in zona San Siro

Ieri primo novembre a Milano, come già avvenuto la settimana scorsa, la Polizia di Stato ha effettuato dei servizi di controllo del territorio all’interno dei parchi di zona San Siro, Parco di Trenno e Parco Montestella, volto alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

L’attività svolta dai poliziotti del Commissariato Bonola e del Reparto a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale ha evidenziato l’efficacia della sinergia tra i due uffici sia sotto il profilo operativo, per la possibilità di muoversi agevolmente in aree verdi difficilmente accessibili ai veicoli, sia sotto quello del rapporto con i frequentatori dei parchi, rafforzando una consolidata interazione diretta per fornire quella sicurezza che è fattibile anche grazie a uno scambio di informazioni tra chi vive e chi presidia il territorio. Durante il servizio nei due parchi milanesi, la presenza dei cavalli ha suscitato grande curiosità e simpatia, soprattutto tra i bambini della vicina scuola, che hanno accolto con entusiasmo gli agenti e i loro quadrupedi.

Il servizio è stato, inoltre, caratterizzato da un approccio green in quanto i poliziotti del Commissariato Bonola si sono avvalsi di un’auto elettrica per gli spostamenti, riducendo l’impatto ambientale e garantendo un controllo sostenibile all’interno delle aree verdi cittadine.

La Polizia di Stato, dopo i numerosi servizi svolti nei parchi l’estate scorsa con le altre forze dell’ordine, continua così a coniugare vicinanza, visibilità e rispetto per l’ambiente nell’attività di controllo del territorio.