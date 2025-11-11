Milano, controlli in stazione Centrale: la Polizia di Stato arresta due persone

La Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bosniaca di 27, in quanto ricercata dall’Autorità Giudiziaria, e un cittadino francese di 20 anni, con precedenti, per furto aggravato.

Venerdì pomeriggio 7 novembre, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano nel corso di un servizio di prevenzione contro i reati predatori hanno arrestato la 27enne, in quanto è risultata essere destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Milano dovendo scontare la pena di cinque anni e otto mesi di reclusione per un cumulo pene per reati contro la persona e contro il patrimonio commessi a Milano e provincia.

La donna, al termine degli accertamenti, è stata accompagnata presso la casa circondariale di Bollate.

Nella serata del medesimo giorno, i poliziotti della Polfer nel corso di un servizio antiborseggio presso la stazione di Milano Centrale hanno arrestato il 20enne per aver asportato dapprima uno zaino ad un avventore che si trovava in un esercizio commerciale e, successivamente, la valigia di un turista riposta all’interno del vano bagagli del bus diretto all’aeroporto di Orio al Serio.

I poliziotti, al termine delle formalità di rito, hanno restituito la refurtiva ai legittimi proprietari.