Milano, controlli in stazione Centrale: quattro arresti della Polizia di Stato

Venerdì scorso a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato una cittadina croata e una cittadina bosniaca, entrambe 25enni, per furto aggravato in concorso, una cittadina serba di 35 anni in quanto ricercata dall’Autorità Giudiziaria e un cittadino kosovaro di 42 anni per furto aggravato.

Venerdì mattina 26 settembre, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, sono intervenuti a bordo di un treno in partenza per la Germania poiché era stato segnalato un borseggio ai danni di una viaggiatrice; nella circostanza le due 25enni avevano asportato, dalla borsa di una turista, un portafoglio ma sono state bloccate dai viaggiatori presenti a bordo fino all’arrivo dei poliziotti.

Nel tardo pomeriggio gli agenti della Polfer, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori presso la stazione di Milano Centrale, transitando presso la biglietteria, hanno notato il 42enne che stava rubando un portafogli dal trolley di un viaggiatore per poi darsi alla fuga. E’ stato immediatamente intercettato dai poliziotti che avevano assistito alla scena.

In serata, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, in servizio nelle aree adiacenti alla stazione di Milano Centrale, impegnati nel servizio denominato “Stazioni Sicure”, hanno fermato la 35enne per un controllo in piazza Luigi di Savoia. Da accertamenti è emerso che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione da eseguire, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, dovendo scontare una pena per reclusione pari a sette mesi, a seguito del reato di furto in abitazione commesso nel 2020 a Fiumicino (RM).