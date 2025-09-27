Milano, controlli in stazione: due arresti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato per furto aggravato un cittadino straniero, 32enne e con precedenti, e un cittadino italiano di 41 anni in quanto ricercato dall’Autorità Giudiziaria.

Giovedì 25 settembre, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, durante un servizio antiborseggio presso la stazione di Milano Porta Garibaldi, hanno notato il 35enne salire all’interno di un treno in partenza per Napoli per poi uscire dallo stesso poco dopo con uno zaino al seguito. I poliziotti, insospettiti da quanto visto, hanno fermato l’uomo e appurato la provenienza furtiva del bagaglio. L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato e la refurtiva restituita al legittimo proprietario.

Nella stessa mattina, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno arrestato il 41enne in quanto, a seguito di un controllo, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, dovendo scontare la pena di due anni e dieci mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita.

L’uomo, al termine degli adempimenti di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di San Vittore.

Com. Stam.