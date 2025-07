Milano, controlli in stazione: la Polizia di Stato arresta due persone

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino egiziano di 25 anni, con precedenti di polizia per resistenza e reati in materia di stupefacenti, in quanto inottemperante all’ordine di espulsione e un cittadino algerino di 27 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, per furto aggravato nonché denunciato per il possesso di documenti falsi.

Ieri mattina, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione di Milano Centrale hanno fermato per un controllo il 25enne che, a seguito di accertamenti, è risultato essere destinatario di un provvedimento di espulsione del 2022; rientrato, dunque, nel territorio nazionale prima dello scadere dei 5 anni è stato arrestato, come previsto dalla normativa sull’immigrazione.

Nella stessa mattinata, i poliziotti della Polfer, in servizio sempre nella stazione di Milano Centrale, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, sono intervenuti presso un esercizio commerciale a seguito di una segnalazione di furto; sul posto, gli agenti, hanno bloccato il 27enne il quale era stato notato da un addetto di FS Security rubare un trolley ad un viaggiatore.

Entrambi gli uomini, al termine degli accertamenti, sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della locale Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.