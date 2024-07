Milano, controlli nelle stazioni di Milano Lambrate e Garibaldi: quattro arresti della Polizia di Stato

Sabato mattina, gli agenti in della Polizia Ferroviaria nella stazione di Lambrate hanno fermato per un controllo un cittadino italiano che, in compagnia di un amico, stava fumando della sostanza stupefacente.

Sopposto a perquisizione è stato trovato in possesso 3,8 grammi di hashish e diverse dosi di ketamina per un peso di 13 grammi. A seguito di perquisizione domiciliare, nella casa del 22enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriori 5 grammi di hashish e 10 compresse di rivotril oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

In serata, invece, gli agenti della polfer hanno arrestato un cittadino straniero, asseritamente marocchino, che nei pressi della stazione Garibaldi stava tentando di rubare un telefono dalla tasca di un passante. Quest’ultimo ha reagito al tentativo di furto provocando la reazione violenta dal 22enne che ha iniziato a spintonare l’anziana vittima. La scena non è sfuggita agli agenti in borghese che hanno arrestato il cittadino straniero dopo una breve fuga con l’accusa di tentata rapina.

Altri due sedicenti cittadini marocchini, privi di documenti e pluripregiudicati, sono stati arrestati domenica mattina dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre aggredivano una guardia giurata all’esterno di un supermercato in via Boscovich. Quest’ultima, dopo averli sorpresi con della merce non pagata, ha fermato i due, rispettivamente di 20 e 33 anni, che lo hanno colpito con calci e pugni. Bloccati dai poliziotti sono stati condotti nel carcere di San Vittore per rapina in concorso.