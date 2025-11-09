Milano: controllo straordinario antirapina della Polizia in zona darsena, navigli e city life. Video

Stanotte a Milano si è svolto, in zona city live, darsena, lungo i navigli e gran parte del centro cittadino, un servizio straordinario antirapina effettuato dalla Polizia di Stato deciso in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, e disposto con ordinanza del Questore di Milano Bruno Megale.

Nel corso del servizio, finalizzato a prevenire il compimento di azioni pregiudizievoli a seguito di episodi di criminalità diffusa verificatisi da parte anche di gruppi di ragazzi di giovane età, dediti alla commissione di reati di natura prevalentemente predatoria, la Polizia di Stato, con agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei Commissariati Centro, Garibaldi Venezia, Greco Turro, Porta Genova, Porta Ticinese e Sempione, della Squadra Mobile, del Reparto Mobile, della Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno controllato complessivamente 537 persone, di cui 178 risultate avere precedenti di polizia dai controlli in banca dati, e 49 veicoli (con una sanzione al codice della strada elevata); 5 cittadini sono stati accompagnati in Questura per gli specifici accertamenti, anche da parte dell’Ufficio Immigrazione.

I poliziotti hanno indagato in stati di libertà un uomo per possesso di documenti falsi e un cittadino sorpreso alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, inoltre, sono stati emessi 3 Ordini di allontanamento dalle zone rosse.

L’operazione, conclusasi alle prime ore di stamattina, ha visto partecipare anche la Polizia Locale per i relativi profili di competenza.