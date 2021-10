È terminato ieri l’evento Pre Cop 26 che, con la manifestazione Youth4Climate, ha impegnato la città di Milano con numerosi eventi istituzionali e manifestazioni, collegate e di protesta, sin da martedì 28 settembre scorso.

Il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica gestito dalla Questura di Milano ha visto quotidianamente impegnate sul territorio tutte le forze dell’ordine che hanno garantito il libero svolgimento degli eventi senza che vi siano state ricadute critiche per l’ordine pubblico.



Il corteo di sabato con 4mila manifestanti, preavvisato da Fridays For Future, ha preso il via alle ore 15.40 da Piazza Cairoli per giungere a destinazione in piazza Giulio Cesare alle ore 18. Nel corso del corteo, in piazza Baiamonti verso le 16.25, una quindicina di manifestanti del gruppo di testa, appartenenti al centro sociale Cantiere, ha gettato della vernice nera imbrattando la sede di Microsoft e colpendo anche una squadra dell’Arma dei Carabinieri posta a presidio della struttura.



La manifestazione era stata preceduta, in mattinata, da un tentativo da parte di un centinaio di manifestanti in tuta bianca, provenienti dal Climate Camp di via Cimabue, di accedere all’area del Mico ove si stavano svolgendo i lavori dell’ultima giornata del Pre Cop 26. I manifestanti, che avevano tentato di divellere delle recinzioni per entrare nello spazio interdetto, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine predisposte dalla Questura di Milano. Circa 50 attivisti, invece, di Extintiction Rebellion, all’altezza dell’incrocio tra viale Eginardo e via Colleoni, avevano occupato la sede stradale e due di loro si erano arrampicati sui semafori da dove, come avvenuto ieri in piazza Duca d’Aosta, sono stati rimossi dai Vigili del Fuoco.



In contemporanea, verso le ore 17.45, oltre 5.000 persone riunitesi in piazza Fontana per manifestare contro il Green Pass, si sono mosse in corteo verso piazzale Loreto percorrendo corso Venezia e corso Buenos Aires. All’altezza dei bastioni di Porta Venezia, un gruppo di manifestanti ha tentato di indirizzare la testa del corteo verso piazza della Repubblica prossima alla Stazione Centrale. Le forze dell’ordine sono riuscite a scongiurare l’azione e il corteo è proseguito fino a piazzale Loreto dove i manifestanti sono stati contenuti dai reparti inquadrati della Polizia di Stato e dei Carabinieri che hanno scongiurato ulteriori tentativi di deviazione verso il centro cittadino.



Impossibilitati a raggiungere il centro, il corteo ha imboccato via Padova e, all’altezza dell’intersezione con via Giacosa, i reparti inquadrati hanno creato uno sbarramento intimando i manifestanti a terminare l’iniziativa peraltro non preavvisata. Incuranti dell’invito, una parte di essi ha cercato il contatto col personale di Polizia cercando di forzare il cordone di Polizia senza riuscire nell’intento. Alle 21.30 la manifestazione, grazie al presidio che ha fatto desistere gli ultimi partecipanti, è terminata.



Otto le persone accompagnate dalla Polizia di Stato in Questura: 7 per resistenza a Pubblico Ufficiale e una per mancato preavviso della manifestazione.