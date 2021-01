Ieri 12 gennaio nel pomeriggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 50 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e indagato in stato di libertà un 20enne italiano per il medesimo reato.

Verso le ore 16:45 la volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante l’attività di controllo del territorio, in via Mosca, ha controllato un italiano di 20 anni che fin da subito ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti: durante gli accertamenti, dal telefono in possesso del giovane, i poliziotti hanno accertato una corrispondenza con messaggi comprovanti un’attività di spaccio.



Durante le verifiche, il 20enne si è scagliato contro gli agenti al fine di riprendersi il telefono, dando inizio ad una colluttazione con i poliziotti. Dopo aver assicurato il giovane all’interno della volante, gli agenti hanno controllato l’auto rinvenendo la somma di 5.100 euro all’interno del cassetto del cruscotto. Ulteriori 435 euro e 10 grammi di hashish sono stati trovati nella sua abitazione.



L’attività investigativa effettuata sul posto ha permesso di accertare che la somma rinvenuta fosse destinata all’acquisto di sostanze stupefacenti, permettendo così agli agenti di risalire a un appartamento in via Bellini dove un italiano di 50 anni era dedito allo spaccio di droga.



Nel corso della perquisizione nell’appartamento del 50enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 5,3 chili di droga: 1,12 Kg di hashish, 4,18 Kg di marijuana, 140 euro e i bilancini di precisione. Il 50enne italiano è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre il 20enne è stato denunciato per detenzione di stupefacente e per resistenza a Pubblico Ufficiale.