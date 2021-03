Lunedi’ Saccone riconvoca. Berterame (navigli): sabato incidenti a locali chiusi

Milano – In Darsena con lo smartphone per superare le transenne con un Qr code e “far vedere se hai prenotato”, in maniera da agevolare l’ingresso in bar e ristoranti e al contempo garantire un efficace contrasto gli ormai famigerati assembramenti serali: “

Nel momento in cui entrano 1.000 persone in Darsena e sono li’ a passeggiare, c’e’ gente che in eventuale zona gialla o bianca in Darsena deve lavorare, quindi bisogna trovare un sistema per consentire alle persone di consumare e di lavorare”.

E’ l’idea del rappresentante del distretto del Commercio dei Navigli, Michele Berterame, sentito dalla ‘Dire’ dopo i gravi fatti occorsi nella serata di sabato scorso, e dopo la susseguente riunione (peraltro gia’ calendarizzata prima degli eventi) del Comitato provinciale per l’ordine e per la Sicurezza di questa mattina. L’incontro in Prefettura, durato oltre tre ore e nel corso del quale il prefetto meneghino, Renato Saccone, ha tracciato un percorso da intraprendere proprio insieme alle associazioni di categoria per evitare il ripetersi di episodi simili, sfocia dunque in questa proposta. “Ci faremo parte attiva e vedremo in che maniera. Naturalmente non ci dobbiamo rimettere perche’ ci ha gia’ pensato la pandemia”, afferma Berterame.

“Sulla base di questo non crediamo all’ipotesi steward privati a pagamento da parte nostra- sottolinea- perche’ sarebbe ulteriore aggravio sulle nostre casse, pero’ diciamo che qualsiasi cosa si riuscira’ a trovare per dare una mano alla citta’ per evitare assembramenti, congestioni e quant’altro, noi siamo disponibili. C’e’ una convocazione lunedi’ prossimo in Prefettura che non e’ ancora ufficiale, ma nel caso ci saremo”.



In merito ai fatti di sabato scorso invece, il rappresentante di Confcommercio e’ molto chiaro: “Non dipende dalla nostra categoria cio’ che e’ successo a locali chiusi sabato sera in Darsena, e ricordo anche che c’e’ una foto del ‘Corriere della Sera’ del 30 gennaio, ultima domenica di colore arancione, con locali chiusi, sul Naviglio Grande, con immagini molto simili a quelle del Naviglio Grande dell’altro ieri”.

Forse anche per questo si e’ deciso dalla Prefettura di mantenere le transenne anche a locali serrati e in zona arancione: “Forse perche’ abbiamo detto la stessa cosa tempo fa al prefetto”, risponde Berterame.



