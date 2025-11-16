Milano, deteneva in casa droga e armi: la Polizia di Stato arresta due persone

Venerdì a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 28 e 57 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso; il 57enne è stato arrestato anche per detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.

Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Quarto Oggiaro, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato un appartamento in via Mozzoni quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Intorno alle 15, i poliziotti appostati nei pressi dello stabile hanno visto arrivare il 28enne in sella a una bici elettrica; quest’ultimo, dopo aver fatto accesso all’interno dell’abitazione in uso al 57enne, si è allontanato poco dopo con uno zaino che prima non aveva con sé ed è stato fermato in via Amoretti con l’ausilio di una volante del commissariato Quarto Oggiaro. All’interno dello zaino sono stati rinvenuti e sequestrati oltre un chilo e mezzo di hashish suddiviso in 16 panetti.

Contestualmente, i poliziotti vicino all’abitazione, hanno visto uscire il 57enne e lo hanno fermato per un controllo; all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 45 panetti di hashish per un peso di oltre quattro chili e mezzo, una pistola Beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento, una pistola scacciacani e denaro contante pari a 9.800 euro.