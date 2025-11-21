Milano, deteneva in casa marijuana, hashish e sigarette con elevato principio di THC: la Polizia di Stato arresta 35enne

La Polizia di Stato ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano 35enne con precedenti specifici.

Ieri sera, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, nel corso del servizio antidroga, hanno individuato un appartamento in Via Solari quale probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle 20.00, i poliziotti, approfittando di un momento favorevole sono entrati all’interno dell’appartamento dov’era presente il 35enne. A seguito di perquisizione, all’interno del locale seminterrato, gli agenti di via Francesco Primaticcio hanno rinvenuto e sequestrato 86 sigarette elettroniche con alto principio attivo THC, 670 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.630 euro in contanti.