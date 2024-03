Milano, dispositivi di sicurezza per le manifestazioni pomeridiane

In occasione delle manifestazioni pomeridiane che hanno avuto luogo in città, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto, tra gli altri, dispositivi di ordine pubblico di maggiore consistenza in zona Navigli

per l’iniziativa dell’Assemblea per il 21esimo Anniversario di Dax, in piazza San Babila per il presidio dell’Associazione Palestinesi in Italia che, partecipato da circa 300 persone, è terminato verso le ore 17, e, infine, per il concentramento di un migliaio di motociclisti che, con partenza alle ore 16 da via Corelli, si sono mossi sino in piazza Duca d’Aosta per manifestare dissenso contro il divieto della circolazione di motoveicoli appartenenti alla categoria euro 0 e 1.

Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri sin da ieri sera hanno intensificato la vigilanza agli obiettivi sensibili che insistono nella zona interessata dalla manifestazione per Dax. La Polizia Locale ha operato per la parte di competenza. I manifestanti, circa 800, si sono concentrati dalle ore 14.30 in via Brioschi e successivamente si sono mossi lungo il percorso preavvisato.

Nel corso dell’iniziativa, i manifestanti hanno acceso fumogeni e si sono resi responsabili di scritte e imbrattamenti in ordine ai quali la Questura di Milano procederà alle attività finalizzate all’individuazione dei responsabili anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.