Milano, dispositivo sicurezza per la partita AC Milan – Slavia Praga

In occasione della partita di calcio tra AC Milan e Sportovní Klub Slavia Praha in programma stasera allo stadio Meazza, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto servizi di ordine pubblico attivi sin da martedì pomeriggio per l’arrivo in città della compagine ceca e dei propri tifosi.

Nelle prime ore del pomeriggio, i tifosi biancorossi, giungendo in forma non organizzata, si sono radunati in piazza Duomo dove hanno acceso fumogeni e intonato cori. Raggiunte le 2.500 unità, verso le ore 17.40 sono stati convogliati, scortati dai reparti inquadrati delle forze dell’ordine, a bordo di vetture metropolitane dedicate alla stazione MM Lotto. Giunti a destinazione con circa 3mila unità, i supporters praghesi, costantemente monitorati dal dispositivo di sicurezza, sono stati poi indirizzati verso il parcheggio ospiti per iniziare le operazioni di prefiltraggio alla struttura sportiva.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, Polizia Locale, sono altresì impegnate nel più generale dispositivo di ordine pubblico preventivo disposto dalla Questura sia nel centro cittadino che presso lo stadio a San Siro.