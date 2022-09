Milano, domani si celebra San Michele Arcangelo Santo Patrono della Polizia di Stato

Domani 29 settembre, la Polizia di Stato festeggia il suo Patrono, San Michele Arcangelo. Vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità e impegno, da ogni singolo operatore.

Il poliziotto è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio che trova espressione e sintesi nel motto “sub lege libertas”.

In occasione della ricorrenza, domani 29 settembre alle ore 10.00, avrà luogo la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di San Protaso in via Osoppo 2 officiata dall’arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini e dal cappellano della Polizia di Stato don Gianluca Bernardini. Potranno partecipare tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, i loro familiari, le Istituzioni e la cittadinanza che ne arricchisce il rapporto di vicinanza. Non mancheranno i festeggiamenti per il pomeridiano Family Day, evento connesso alla ricorrenza, che, presso la sede del III Reparto Mobile in via Cagni, vedrà le famiglie dei poliziotti partecipare all’esposizione dei mezzi e alla presenza delle donne e uomini della Polizia di Stato in servizio a Milano, per una motivo di gioiosa condivisione del senso e del valore dell’impegno e dell’operato quotidiano dell’Istituzione.