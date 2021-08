Domenica 29 agosto alle ore 20.45, presso lo stadio Meazza, in occasione nella seconda giornata del campionato nazionale di calcio di serie A, si disputerà la partita Milan-Cagliari.

La Questura di Milano invita i tifosi ad accedere all’impianto sportivo seguendo le indicazioni presenti sui biglietti. A.C. Milan, infatti, ha indicato sugli stessi delle finestre temporali consigliate, a seconda del settore, per evitare gli assembramenti nella fase di accesso all’interno dello stadio, dove dovrà essere tassativamente utilizzata la mascherina.



Personale addetto misurerà la temperatura corporea dei tifosi prima dell’accesso ai tornelli di ingresso. I tifosi maggiori di 12 anni di età e i soggetti non esenti dovranno esibire agli addetti preposti, oltre ai biglietti acquistabili unicamente online, nominativi e non cedibili, la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e un documento di identità in corso di validità.



L’incontro che segna il debutto casalingo di A.C. Milan nel campionato di serie A 2021/2002 si disputerà in uno stadio che, come da normativa anti-Covid, potrà ospitare gli spettatori fino a un massimo del 50% della capienza.



Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha previsto un dispositivo di prevenzione, vigilanza e controllo, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, per evitare l’introduzione di materiale non autorizzato e per garantire, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, un agevole e sicuro afflusso e deflusso dei tifosi.