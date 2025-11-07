Milano, droga e armi in casa: la Polizia di Stato arresta un 37enne

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento.

Ieri pomeriggio, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, nel corso del servizio antidroga hanno individuato un appartamento in Via Carlo Fornara quale luogo di detenzione di droga. Intorno alle 15, i poliziotti, hanno notato un uomo che, dopo aver fatto accesso all’interno dello stabile, si è poi diretto velocemente verso il suo appartamento. Gli agenti hanno bloccato l’uomo e, a seguito di perquisizione personale hanno rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di 720 euro mentre, all’interno dell’appartamento, in particolare nella camera da letto, sono stati sequestrati 346 grammi di hashish, circa 150 grammi di marijuana, una pistola revolver e 16 cartucce.

Il 37enne, con precedenti, è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.