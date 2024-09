Milano, droga nascosta nel locale contatori: due arresti della Polizia Video

Venerdì 27 settembre a Milano la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 64 anni e 29 anni, rispettivamente padre e figlio ed entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Intorno alle 11, venerdì scorso, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Baggio, hanno notato, in via Quarti, il 64enne in compagnia di un’altra persona in attesa di qualcuno. Poco dopo i due sono stati raggiunti dal 29enne che ha consegnato un borsello al padre che si è allontanato facendo accesso all’interno di un locale contatori di uno stabile. Pochi minuti dopo il 64enne si è avvicinato al cliente che era in attesa con lui.

I poliziotti di via Primaticcio sono intervenuti fermando prima il 64enne e successivamente il 29enne che si era allontanato a bordo di un’autovettura; nella circostanza, con l’ausilio di unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono stati rinvenuti, nascosti nel borsello all’interno di un contatore, oltre 4 grammi di cocaina suddivisi in 22 dosi e la somma in denaro pari a 100 euro trovati nel portafogli del 64enne. Inoltre , presso la residenza del 29enne, gli agenti hanno sequestrato denaro contante pari a 420 euro nascosti in una scatola posta su un mobile della cucina.