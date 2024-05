Milano, droga nascosta nella cassa altoparlante dell’auto: la Polizia arresta 58enne Video

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 58 anni, pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona tra Città Studi e Monforte Vittoria, intorno alle ore 15:30, transitando in viale Campania, hanno notato un uomo alla guida di un’autovettura che, dopo essersi fermato, controllava spesso il cellulare come per effettuare o ricevere brevi telefonate. Poco dopo, è stato raggiunto da un uomo che, dopo essersi avvicinato al veicolo, attraverso il finestrino del lato passeggero, ha effettuato uno scambio con lui.

Gli agenti, insospettiti da quanto accaduto, hanno deciso di monitorare il 58enne che, dopo aver percorso alcune vie cittadine, si è fermato in via Grazia Daledda dove è stato raggiunto da un altro uomo che, con lo stesso metodo di prima, hanno effettuato uno scambio per poi allontanarsi. I poliziotti hanno fermato l’acquirente, 44enne cittadino italiano, che è stato trovato in possesso di 0,50 grammi di cocaina il quale ha riferito di averla acquistata poco prima dal 58enne in cambio di 20 euro. Lo spacciatore è stato fermato dagli agenti in via Giovanni Pierluigi da Palestrina ed è stato trovato in possesso di 40 euro nella tasca anteriore destra del pantalone e, all’interno dell’alloggiamento dell’altoparlante della portiera dell’auto, sono state trovate due buste in cellophane trasparente contenenti un totale di 48 involucri di cocaina dal peso complessivo di 48 grammi.