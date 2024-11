Milano, droga nascosta sotto l’auto con una calamita: la Polizia arresta 2 persone Video

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini albanesi di 21 e 31 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Giovedì 28 novembre, gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Moscova, Porta Venezia, Brera e vie limitrofe, intorno alle 23, transitando in via Pontaccio, hanno notato un’auto con a bordo due uomini che si muovevano con sospetto cercando di non essere osservati; dopo aver percorso alcuni metri, l’auto si è fermata a bordo strada dove ad attenderli c’era un cittadino italiano di 39 anni che è salito all’interno per poi scendervi dopo aver percorso alcuni metri a bordo.

I poliziotti, insospettiti da quanto accaduto, hanno fermato il 39enne che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina mentre l’autovettura è stata fermata in via del Sarto, dove poco prima gli agenti avevano notato il 31enne scendere dall’auto per poi chinarsi, poggiando qualcosa al di sotto del veicolo, il tutto mentre il connazionale 21enne era alla guida.

A seguito di perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di oltre 2.300 euro in banconote di vario taglio mentre al di sotto dell’autovettura è stato trovato, nascosto nella sottoscocca e agganciato tramite una calamita, un involucro in plastica in cui erano presenti 4 bustine contenenti circa 26 grammi di cocaina suddivisa in più involucri e bustine; inoltre presso l’abitazione del 31enne sono stati rinvenuti 1.000 euro, il tutto sequestrato.