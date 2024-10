Milano, droga nel muro dietro la presa elettrica: la Polizia di Stato arresta 42enne

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza ieri sera un cittadino albanese di 42 anni, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di droga in zona Navigli, hanno appurato come il 42enne, già da loro arrestato a giugno 2023 per spaccio, fosse ancora coinvolto nella vendita di cocaina. Individuata la possibile dimora nei pressi della Basilica di Sant’Eustorgio, i poliziotti ieri pomeriggio hanno visto l’uomo uscire da via Santa Croce per recarsi in uno stabile in via Sabotino da dove è uscito dopo circa 40 minuti in prossimità del contestuale arrivo di un taxi: subito fermato per un controllo, il 42enne, che aveva oltre 700 euro in contante con sé, ha buttato a terra tre bustine di cocaina (due grammi circa).

Nel corso della successiva perquisizione presso l’appartamento in cui alloggia in via Santa Croce, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato una piccola cassaforte nascosta dietro una presa a muro e una cassettina in legno in camera da letto contenenti materiale per il confezionamento 38 grammi di MDMA, 28 grammi di hashish, due grammi e mezzo di “cocaina rosa” 2C-T-7, 57 grammi di cocaina, quattro pastiglie di ecstasy ed altri 400 euro.